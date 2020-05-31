أحمد فلوكس يمازح جمهوره بمشهد من "كازبلانكا": دعونا ننسى أخطاء الماضي

استعان الفنان أحمد فلوكس بأحد مشاهد فيلم "كازابلانكا" والذي شارك به أمير كرارة عمرو عبدالجليل وإياد نصار وخالد أرجنتش وغادة عادل، لممازحة جمهوره.

ونشر فلوكس عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام مشهدًا للفنان عمرو عبدالجليل وهو يقول جملته الشهير بالفيلم "دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة"، معلقًا على مقطع الفيديو: "صباحكم زي الفل".

يُذكر أنَّه بمنتصف الشهر الجاري تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ أحمد فلوكس وهو يعتدي على فرد أمن في مدينة الشيخ زايد، لكن فلوكس، قال لـ"الوطن" وقتها، إنَّ الفيديو تم تسريبه من شركة الأمن واجتزأ الواقعة ولم يرصد الاعتداء على سيارته بالشوم، ومنعه من دخول المنتجع، وبعدها انتهت أزمة فلوكس مع إدارة الكومباوند بالتصالح.