صور.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة بسبب إجهاد

تقرر حجز الفنان أحمد فلوكس بأحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، منذ ساعات قليلة، لتعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وأيضا إجهاد نفسي وعصبي في اليوم بشركته الجديدة لمدة 20 ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفى لحين الاطمئنان على صحته لكي يخرج إلى بيته وطلب منه بشدة الراحة لمدة أسبوع على الأقل والنوم وقت كافٍ في اليوم والأكل بشكل منتظم.

وأسس فلوكس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذه الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.