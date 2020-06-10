عضو "الأطباء": لا يمكننا تحديد ذروة تفشي كورونا بشكل صحيح في مصر

كشف الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يمكن لأحد تحديد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول استطاعت تحديدها لأنها قامت بإجراء مسحات لعدد كبير من المواطنين لذلك استطاعت أن تشكل رؤية سليمة حول الإحصائيات والذروة والاستقرار، وهو ما لم يحدث في مصر بشكل يتناسب مع عدد السكان الضخم.

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن ما يتم تداوله حول ذروة التفشي للفيروس غير صحيحة لأنه لا يمكن أن تكون الإحصائيات صحيحة دون توفير معطيات كافية ومسح واسع وشامل للمواطنين.

وأكد الزيات أن كل الأنظمة الصحية في العالم تعاني من عدم قدرتها على التعامل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ومن عدم قدرتها على معالجتهم جميعا في المستشفيات، وكان منها إيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى ضرورة تصنيف الحالات إلى متوسطة وبسيطة أو حرجة، بشكل سريع وتوفير العلاج المنزلي والعزل المنزلي للمرضى أصحاب الأعراض البسيطة حتى لا يتم إرهاق الفريق الطبي وزيادة الضغط على المستشفيات.