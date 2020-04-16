رغم وفاة 30 ألفا.. ترامب: أمريكا تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكون بلاده قد اجتازت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي حصد أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، وهي أكبر حصيلة لبلد حول العالم، حسبما ذكر خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف "ترامب"، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، موضحًا أن المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أننا على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة.

وتابع: "من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها، هذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".