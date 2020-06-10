بعد"فضيجة تليجرام".. 7 نصائح لحماية الصور الشخصية على الهاتف من السرقة

فوجئ العديد من مستخدمي تليجرم خلال الساعات الماضية بوجود مجموعة تحمل اسم "فتيات المنصورة"، نشر عليها صور شخصية خاصة بمراهقات، بعد اختراق هواتفهن وسرقة صورهن الشخصية، مما أثار غضب الكثيرين الذي قاموا بغلق القناة.

الأمر كذلك يجعل الكثيرين في حيرة من أمرهم، فكيف يمكن حماية الصور الشخصية الموجودة على هاتف الذكي، وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي تحميك من السرقة، وفقًا لموقع " azbigmedia" المتخصص في التكنولوجيا، في السطور التالية...

كيف تحمي الصور الشخصية من الهاكرز؟

تأمين الهاتف الذكي

على الرغم من أن "الهاكرز" لديهم وسائل متعددة لاختراق الهاتف، إلا أن البعض يسهل عليهم الأمر من خلال عدم تأمين الهاتف.

لذا قم بتثبيت أنظمة وتطبيقات الأمان، وتأكد من تحديثها أولا بأول، فهي لا تحمي جهازك من الفيروسات فحسب، بل على صورك الشخصية والبيانات.

كلمة السر لمعرض الصور

تتيح بعض الهواتف الذكية إمكانية إغلاق معرض الصور بكلمة سرية أو من خلال خاصية التعرف على الوجه، لا بأس من استخدامها.

انتبه للتطبيقات التي تقوم بتحميلها

الكثير من التطبيقات عند التحميل تطلب الوصول إلى معرض الصور والكاميرا والميكروفون وغيرها، لذلك يجب أن تتأكد من نوعية التطبيق قبل منحة تلك الأذونات.

لا تقبل التطبيقات من الرسائل المشفرة

يقوم المخترقون بارسال برامج التجسس وسرقة الصور عن طريق رسائل مشبوهة ومشفرة بهدف تحميل تطبيقات مجهولة المصدر، لذلك انتبه، ولا تقم بتثبيت أى برامج من الانترنت أو من موقع ويب لا تعرفها جيدًا.

إغلاق البرامج بعد الانتهاء من استخدامها

تبدو تلك النصيحة مرهقة قليلا، لكنها تحافظ على أمان بياناتك، حيث يمكن للكثيرين اختراق الهاتف الذكي من خلال التطبيقات المفتوحة.

وتجنب استخدام ميزة تسجيل الدخول التلقائي

إذا كان عليك استخدام ميزة تسجيل الدخول التلقائي، فيمكن استخدم تطبيق إدارة كلمات المرور الذي سيطلب إعادة إدخال كلمة المرور الرئيسية بانتظام.

تجنب استخدام نفس كلمة المرور لمواقع مختلفة

تعدد استخدام كلمات السر يحمي التطبيقات المختلفة التي تستخدمها وكذلك الهاتف الذكي حتى لا تتم سرقتها.