بعد واقعة "تسريب تليجرام".. طرق الإبلاغ عن الابتزاز عبر الإنترنت

حالة من الغضب سادت بين مجموعة من رواد مواقع فيس بوك وتليجرام خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار جروب مسيء لسيدات المنصورة، حيث أكد البعض أن القائمين على هذا الجروب اخترقوا حساب بعض الفتيات ونشروا صورا شخصية وإباحية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، كيفية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يقومون بالابتزاز المادي أو الجنسي، عبر تليجرام، وفيس بوك، ويوتيوب.

الإبلاغ عن حسابات عبر تطبيق تليجرام

يعتز القائمون على تطبيق تليجرام بقدرتهم الفائقة على تشفير البيانات ومنع الاختراق، لذلك فإنه يمكن حظر المستخدمين بينما يمكن الإبلاغ عن القنوات والمجموعات.

وفي حالة كانت المجموعة تقدم محتوى غير لائق أو ابتزاز، فإن ما عليك هو الذهاب إلى صفحة المجموعة والضغط على الإعدادات وستجدها أعلى الصفحة.

بعد الضغط عليها ستظهر قائمة، اختار تبليغ.

اختار سبب الإبلاغ، إزعاج أو عنف، إباحة، إساءة طفل، أخرى.

يتم إرسال البلاغ إلى إدارة وبعض الفحص، فإنه يتم إغلاق القناة.

حظر المستخدمين

فمن الصفحة الرئيسية اختيار القائمة

اختار الإعدادات

الخصوصية والأمان

الأشخاص المحظورين.

اضغط على حظر مستخدم جديد

اختار الشخص من قائمة الاتصال، ولن يتمكن الشخص من التواصل معك بعد ذلك.

إذا كان هناك شخص ما يهددك بمشاركة أشياء تريد الاحتفاظ بخصوصيتها (مثل رسائل أو صور أو مقاطع فيديو) أو كان يطلب منك إرسال أموال ، فأن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتيح الإبلاغ عن هذا الحساب، كما يجب أيضًا إبلاغ جهة إنفاذ القانون لمحلية عن هذا مباشرةً.

الإبلاغ عن "فيس بوك"

يمكن الإبلاغ عن الابتزاز الجنسي، أو قيام شخص بالتهديد عبر فيس بوك فيمكن الدخول من هنــــــــــــا.

سيطلب منك استيفاء بيانات مثل ...

الاسم.

عنوان البريد الالكتروني.

واختيار البيانات هل الصور أو الفيديوهات لك أم لشخص تعرفه بشكل شخصي.

توضيح المشكلة، مثل شخص يطلب أموالا، شخص يطلب صورا أو مقاطع فيديو حميمة.

ويمكن إضافة معلومات أخرى.

وفي النهاية الضغط على إرسال

ستقوم إدارة "فيس بوك" بفحص الشكوى وخلال 24 ساعة، وإذا تأكد الأمر سيحصل المبتز على " BAN IP" لحساباته على موقع التواصل الاجتماعي، ولن يكون قادر على الوصول إلى حساباته.

الإبلاغ عن محتوى غير لائق على اليوتيوب

يتيح موقع يوتيوب إمكانية الإبلاغ عن فيديو لعدة أسباب، ولا يستغرق الأمر أكثر من 30 ثانية، حتى الانتهاء وهي كالآتي..

انتقل إلى الفيديو الذي تريد الإبلاغ عنه.

انقر على رمز المزيد أعلى الفيديو.

انقر على رمز الإبلاغ.

ستظهر لك قائمة بالأسباب اختَر سبب الإبلاغ.

سياسة التبليغ عن مقاطع الفيديو

يراجع فريق YouTube الفيديوهات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

بعد الإبلاغ عن الفيديو المسيء، يتم بعد ذلك مراجعته من قبل أعضاء فريق YouTube. إذا لم يجد فريق المراجعة أي مخالفة، لن تحدث عمليات الإبلاغ المتكرّرة أي فرق، وسيبقى الفيديو منشورا على الموقع.