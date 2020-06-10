"مكافحة كورونا" تعلق على علاج رجاء الجداوي بالبلازما: لا ننظر للأسماء

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، عن طرق حصول مُصاب فيروس كورونا على بلازما المتعافين من الفيروس، فأوضح أن هناك طريقة سهلة للغاية وذلك من خلال تقرير طبي من المستشفى التي يمكث فيها المصاب، تؤكد أن حالته في حاجة لحقن بلازما المتعافين.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لم يأتي تقرير من مستشفى خاص أو جامعي أو تابعة لوزارة الصحة يؤكد أن الحالة تستدعي حقن البلازما إلا ويتم توفير البلازما لها: "أنا بقول كده ومسؤول عن كلامي".

وعن حقن الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ببلازما المتعافين، قال: "لا ننظر لأسماء المرضى ولكن ننظر إلى الحالات فقط، هي فنانة قديرة وكل مصر بتحبها، وحالتها كانت تحتاج إلى بلازما وتم إعطائها لها، وهي حاليا في تحسن".