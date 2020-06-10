بنوك الدم: المستشفيات الخاصة غير مصرح لها بفصل بلازما متعافي كورونا

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم بوزارة الصحة والسكان، أن المعامل والمستشفيات الخاصة غير مصرح لها فصل بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهناك أماكن مخصصة لتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا تم تحديدها من قبل الوزارة، مؤكدًا أن مراكز نقل الدم القومية هي الجهة المسئولة عن تبرع المتعافين من فيروس كورونا للبلازما.

ونفى "سراج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، وجود جهة أخرى تستقبل المتبرعين بالبلازما إلا مراكز نقل الدم القومية منذ البداية، مؤكدًا أنه تمت زيادة المراكز الإقليمية الخاصة بنقل الدم من أجل التبرع ببلازما المتعافين من كورونا, وتمت زيادة أربعة مراكز إقليمية لتصبح 5 مراكز بدلا من مركز واحد.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير خدمات نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان، في مداخلة أخرى ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن تجارب استخدام بلازما المتعافين لعلاج مرضى فيروس كورونا مازال في طور الإجراءات البحثية الإكلينيكية السريرية، و لا يوجد تصريح رسمي باعتماده كطريقة علاج لفيروس كورونا.

وأوضح أن الإعلان عن أعداد المتعافين باستخدام بلازما الدم سيكون ضمن الإعلان الرسمي عن نتائج الأبحاث ونسب التعافي، و مصر استخدمت التجربة بعد وجود مؤشرات مبشرة في الصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أن التجربة ساهمت في تقليل نسبة الوفيات، وتقليل أعداد الحالات التي تتحول من مرحلة ما قبل التنفس الصناعي إلى التنفس الصناعي.

وتابع: " مازلنا في طور التجارب، ولم نطلب من أهالي المرضى توفير متبرعين بالبلازما من المتعافين لاستخدامها في علاج المرضى من ذويهم، وما يحدث هو خلق لسوق سوداء للبلازما. "، فالوزارة تعمل في هدوء تام منذ شهرين لمعرفة ما إذا كانت التجربة تؤتي بثمارها أم لا، وأن المستشفيات الخاصة لم تحصل على تصريح لسحب بلازما الدم من المتعافين.

وواصل: "التبرع بالدم اختياري لأنه لا يوجد أفضل من التبرع الاختياري التطوعي، كافة فصائل الدم متوفرة بالمركز ، ومع ذلك يجب التبرع بالدم لأنه مفيد لصحة المواطن".