وفاة أمين عام بيت العائلة المصرية بعد صراع مع المرض

توفي، اليوم، محمد علي شلبي الغرباوي أمين عام بيت العائلة المصرية في محافظة بورسعيد، بعد صراع مع المرض.

وشغل شلبي منصبي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببورسعيد.

ونعى الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، الفقيد على الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف ببورسعيد، قائلا "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره وببالغ الحزن و الأسى تنعى مديرية أوقاف بورسعيد صاحب الفضيلة الشيخ شلبي لما قدمه من علم نفع بيه الجميع وحرصه لترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته".