خلفا لـ زقزوق.. "محمد شامة" قائما بعمل أمين عام بيت العائلة المصرية

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعيين الدكتور محمد عبد الغني شامة، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، قائما بعمل الأمين العام لبيت العائلة المصرية، بحانب عمله، لمدة عام قابل للتجديد، وذلك خلفا للراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء والأمين السابق.

وبحسب بيان لبيت العائلة، شغل الدكتور محمد عبد الغني شامة، منصب وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر في عام 1984، ثم أعير لجامعة أحمد بللو بنيجيريا، وبعدها لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ثم تولى رئاسة قسم الدعوة بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية.

كما عمل "شامة" أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية، واشترك في أكثر من ستين تجمعاً علميًّا ما بين مؤتمر وندوة ولقاءات للحوار الديني في مصر وألمانيا وكازاخستان وغيرها من الدول الإسلامية في أفريقيا وأسيا، ويعمل حاليًّا أستاذاً متفرغاً للدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وله العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات حول الإسلام وعلم وحوار الأديان.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي جرى إنشاؤه في أكتوبر 2011، بمبادرة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.