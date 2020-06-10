إزاي تحمي نفسك من كورونا في المواصلات؟.. استشاري مناعة تجيب

تحدثت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، عن أفضل الطرق للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة، قائلة إنّ أفضل طرق الوقاية هي ارتداء القفازات والكمامات، سواء البلاستيك أو القماش، شرط ارتدائه عند النزول من المنزل حتى ركوب وسيلة المواصلات والعودة مرة أخرى دون خلعه.

وأضافت عبدالوهاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه يجب ترك مسافة بين الشخص والآخر، خاصة أنّ العين قد تنقل العدوى، ناصحة بعدم لمس الكمامة من الخارج، وعند خلعها يتم فكها من الجانبين.

وأشارت إلى أنّه يفضل عدم ارتداء الكمامة لمن يمارس الرياضة، فغاز ثاني أكسيد الكربون قد يتجمع، ما قد يسبب تعب وإرهاق له، "ممكن يجري جوا البيت بالمشاية أو يتحرك بتمرينات بسيطة بالموسيقى، إنما لو هيلعب رياضة ويجري في الشارع مينفعش يلبس كمامة".