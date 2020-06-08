ضبط 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بمراكز المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:40 م | الإثنين 08 يونيو 2020
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 324 سيارة مابين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي وسرفيس مخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة .
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور،
وشدد على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
وكان محافظ المنيا أجرى جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.