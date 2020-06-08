ضبط 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 324 سيارة مابين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي وسرفيس مخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة .

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور،

وشدد على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وكان محافظ المنيا أجرى جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.