"القومي للمرأة" يشيد بموقف النيابة العامة في قضية "منة عبدالعزيز"

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بموقف النيابة العامة والمستشار حمادة الصاوي النائب العام؛ لإعطاء أوامره باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها منة عبد العزيز بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الدور العظيم الذي تقوم به النيابة العامة في الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.

ونوهت مرسي بدور النيابة العامة في حماية أبناء الوطن وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية.