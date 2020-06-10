استقرار الدولار.. وأعلى سعر شراء بـ16.17 جنيه

استقر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم، إذ سجّل في بنوك: الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، والأهلي المصري، قيمة 16.22 جنيه، مقابل 16.12 جنيه للشراء أمس.

كما سجلت بنوك "المشرق، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، التعمير والإسكان، أبوظبي، hsbc، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس، قناة السويس، الوطني الإسلامي، مصر إيران للتنمية، سعر لبيع الدولار بـ16.25 جنيه، فيما سجل 16.15 جنيه للشراء.

وجاء بنك تنمية الصادرات الأعلى سعرا لشراء الدولار بـ16.17 جنيه مقابل 16.27جنيه للبيع، أي بفارق قرشين عن البنوك كافة.