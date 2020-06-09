الدولار يحافظ على مكاسبه نهاية التعاملات.. والذهب يقفز بنحو 12 جنيها

حافظ اليوم الثلاثاء، الدولار على مكاسبه مقابل الجنيه في كافة البنوك بقيمة تتراوح ما بين قرش وقرشين في نهاية التعاملات.

وتراجع الدولار بقيمة قرش في بنوك "الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، الأهلي المصري"، ليباع بـ 16.22جنيه مقابل 16.12 جنيه للشراء، بينما بيع بـ16.23جنيه أمس وكان سعر شراءه 16.13.

فيما تراجع بقيمة قرشين في عدد كبير من البنوك منها بنوك "المشرق، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول، hsbc، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، بيريوس، قناة السويس، الوطني الإسلامي، مصر إيران للتنمية", سعر لبيع الدولار بـ16.25 جنيه فيما سجل 16.15جنيه للشراء.

فيما جاء بنك تنمية الصادرات الأعلى سعرا لشراء الدولار بـ 16.17 جنيه مقابل 16.27 جنيه للبيع أي بفارق قرشين عن كافة البنوك.

وفى السياق قفزت أعيرة الذهب في نهاية التعاملات اليومية بالبورصة وأسواق المال بقيمة 12 جنيها عقب تراجع قدر بنحو 4 جنيهات بداية التعاملات، ليرتفع عيار 24 من 881 لـ893 جنيه وسجل عيار21 قيمة 782 جنيها وسجل عيار 18 قيمة 670 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و287 جنيه.