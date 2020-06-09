عاجل.. الدولار يتراجع قرشين في عدد كبير من البنوك

تراجع الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك بداية التعاملاته اليومية بقيمة تتراوح ما بين قرش وقرشين.

وتتراجع بقيمة قرش في بنوك الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، والأهلي المصري" ليباع بـ16.22جنيه مقابل، 16.12 جنيه للشراء، مقابل 16.23 جنيه للبيع و16.13 جنيه للشراء أمس.

وتراجع الدولار بقيمة قرشين في عدد كبير من البنوك منها "-المشرق، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، التغمير والإسكان، أبو ظبي الأول، hsbc، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس، قناة السويس الوطني الإسلامي، مصر إيران للتنمية"، وبيع الدولار بـ16.25 جنيه فيما سجل 16.15 جنيه للشراء.

فيما جاء بنك تنمية الصادرات الأعلى سعر لشراء الدولار بـ16.17 جنيه مقابل 16.27 جنيه للبيع أي بفارق قرشين عن كل البنوك.