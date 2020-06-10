التضامن تنظم استطلاع رأي بشأن تطوير منظومة صرف المعاشات

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، استبيانا إلكترونيا عن عملية صرف المعاشات، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، عن طريق الاستفادة من التطور التقني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأفضل.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الاستطلاع يهدف لمعرفة اتجاهات وآراء أصحاب المعاشات في أفضل الطرق والممارسات لحصولهم على معاشاتهم بأسرع طريقة، وأقلها تكلفة للوقت والجهد، وإشراكهم في اتخاذ القرار.

وتابعت أنّ الاستطلاع الجاري بداية لاستطلاعات أخرى ستجريها الهيئة لضمان تحقيق معدلات أفضل في التواصل مع أصحاب المعاشات، كما أنّ استطلاع الرأي يخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف، ويمكنهم المشاركة فيه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة www.nosi.gov.eg، والضغط على أيقونة استطلاع الرأي بالصفحة الرئيسية، والإجابة على الأسئلة المطروحة وعددها 17 سؤالا.

وأضافت القباج أنّ الاستبيان يتضمن 3 مراحل، تشمل الأولى بيانات صاحب المعاش أو القائم بالصرف، كالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الشخصية، بينما تتضمن المرحلة الثانية جهات وطرق صرف المعاش الحالية، فيما تحتوى المرحلة الثالثة أسئلة عن القنوات الجديدة والتقنيات الحديثة لصرف المعاشات، وبينها صرف المعاش من خلال خدمة محافظ الكاش التي تقدمها شركات الاتصالات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الهدف من استطلاع آراء أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف، هو التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، والوقوف على ملاحظاتهم وتطلعاتهم.