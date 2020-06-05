صرف 4.89 مليار جنيه لأصحاب المعاشات في 4 أيام

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الأحد المقبل صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممكن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه ويستمر الصرف على مدار يومين.

وشهد الخميس الماضي انتهاء مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، حيث تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد عن 4.89 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع أيام صرف معاشات شهر يونيو وثاني أيام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 ملايين جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M، وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها وعددهم 1 مليون قائم بالصرف أيام الأحد والإثنين الموافقة 7 -8 من شهر يونيو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.