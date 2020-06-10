"جنايات الإسكندرية" تستمع للشهود في اتهام رئيس حي وسط بتقاضي رشوة

استكملت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، سماع شهود الاثبات لليوم الثاني على التوالي في واقعة اتهام رئيسة حي وسط الإسكندرية، بهية عبدالفتاح ونائب عضو مجلس شعب وآخرين بتلقي رشوة؛ لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، بعد إلقاء القبض عليها في شهر مارس من عام 2019 الماضي.

كان المستشار مسعد أبوسعدة رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، أحال القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط "و.س.ا" الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين؛ لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك تحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدارج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب صلاح عيسى معهما في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما جمعيهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي؛ لتسهيل أمور مخالفة للقانون.

وتعود أحداث القضية إلى 21 مارس بعام 2019 حينما ألقي القبض على رئيسة حى وسط، وآخرين من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بعد ثبوت الحصول على رشاوي مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية.