الصحة العالمية: 7 ملايين إصابة بكورونا ونحو 400 ألف وفاة بشرق المتوسط

قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّه يوجد 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 400 ألف وفاة.

وأوضح أنّ الحالات ما زالت تزيد في دول الإقليم، وهناك خطر في استمرار الحالات للزيادة رغم رفع القيود في بعض الدول، محذرا من وجود تهديد حقيقي لعودة الإصابات في بعض الدول التي شهدت انخفاضا في الأعداد.

وأكد أنّ بلدان الإقليم أخذت تدابير عدة، بينها استخدام الكمامات، لافتا إلى وضع المنظمة بعض الإرشادات لاستخدام الكمامة.

ولفت إلى أنّ لم تثبت مأمونية علاج تخص فيروس كورونا، كما عادت تجارب عقار الهيدروكس كلورمين بعد توقفها، وتشارك 100 دولة في تلك التجارب.

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، دعا اليوم لمؤتمر صحفي عن طريق الفيديو كونفرانس، عن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة بشأن استخدام الكمامة القماشية.

وتضمن المؤتمر مناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والإجابة على أسئلة الإعلاميين، ويشارك في المؤتمر المتحدثون الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.