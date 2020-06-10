HBO تزيل مؤقتا فيلم "Gone With the Wind" بعد مقتل جورج فلويد

أزالت منصة HBO Max فيلم "ذهب مع الريح" من مكتبتها في أعقاب الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

"ذهب مع الريح" يصور بعض التحيزات العرقية التي كانت شائعة في المجتمع الأمريكي بحسب موقع Variety وتدور أحداث الفيلم وقت الحرب الأهلية الأمريكية.

وقال متحدث باسم HBO Max لـ Variety، إن هذه الصور العنصرية كانت خاطئة في ذلك الوقت وهي خاطئة اليوم.

وأضاف: "عندما نعيد الفيلم إلى HBO، سيعود مع مناقشة سياقه التاريخي وإدانة تلك الأحداث، فإذا أردنا أن ننشئ مستقبلاً أكثر عدلاً وإنصافًا وشمولًا، يجب علينا أولاً أن نقر بفهمنا ونفهمه".

الفيلم إنتاج عام 1939 ومن إخراج فيكتور فليمينج، جورج كوكر وسام وود، وبطولة كلارك جابل، فيفيان لي وتوملس ميتشل، وترشح الفيلم لـ 13 جائزة أوسكار وحصد منها 8.