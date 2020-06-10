استمرار أعمال تعقيم شوارع مدينة القنطرة غرب للوقاية من كورونا

أكد كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركز ومدينة القنطرة غرب، في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الشحات إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تشمل السوق التجارية المغلقة، منذ أيام، بسب ظهور حالات كورونا، استعدادا لفتحه السبت المقبل، بعد موافقة الجهات المختصة وعمل التحاليل اللازمة للتجار والمترددين على السوق.