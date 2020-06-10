محافظ البحيرة: توريد 314160.18 طن قمح بصوامع وشون المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توريد 314160.18 طن من الأقماح حتى صباح اليوم، بالشون والصوامع الموجودة بمدن ومراكز المحافظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويجرى تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة؛ لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة؛ لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.