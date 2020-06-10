سلمان للإغاثة: إنجاز 1313 مشروعا في 51 دولة بتكلفة 4.4 مليار دولار

أظهر أحدث إحصائيات صادرة عن أنشطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن وصول عدد الدول المستفيدة من مشروعات المركز إلى نحو 51 دولة فيما احتلت كل من اليمن وفلسطين وسوريا والصومال صدارة الدول المستفيدة من خدمات المركز على الترتيب، وذلك حتى مطلع يونيو الجاري.

وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذها المركز في العالم لنحو 4.4 مليار دولار أمريكي وتم تنفيذ 1313 مشروعًا في 51 دولة.

وحصلت جمهورية اليمن على نصيب الأسد من تلك المشروعات بنسبة 68٪ بتكلفة تزيد عن 3 مليار دولار، فيما استفادت دولة فلسطين الشقيقة بنحو 8٪ من إجمالي مشروعات المركز بتكلفة 357.6 مليون دولار، بينما حصلت الجمهورية العربية السورية على 6٪ من إجمالي مشروعات المركز بتكلفة تصل إلى 295.6 مليون دولار، مقابل 192 مليون دولار إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذها المركز بجمهورية الصومال لتستحوذ على 4٪ من نسبة مشروعات المركز.

وتضمنت المشروعات التي نفذها المركز على مستوى العالم 1313 مشروعًا من بينها 448 مشروعًا في الأمن الغذائي بقيمة 1.2 مليار دولار، و146 مشروعًا للإيواء والمواد غير الغذائية بتكلفة 430 مليون دولار، و46 مشروعًا في مجال التعافي المبكر بقيمة 280 مليون دولار، و58 مشروعًا في مجال المياه والإصحاح البيئي بقيمة 222 مليون دولار، بجانب 30 مشروعًا للحماية بقيمة 93 مليون دولار.

كما شملت المشروعات التي نفذها المركز نحو 12 مشروعًا للتغذية بقيمة 107 مليون دولار بجانب 344 مشروعًا صحيًا بقيمة 761.8 مليون دولار، إضافة إلى 71 مشروعًا في قطاعات متعددة بقيمة 303.7 مليون دولار و47 مشروعًا لدعم وتنسيق العمليات الإنسانية بقيمة 713.6 مليون دولار، ونحو 73 مشروعًا تعليميًا بقيمة 180 مليون دولار، و15 مشروعًا للخدمات اللوجستية بقيمة 57 مليون دولار، مقابل 22 مشروعًا في الأعمال الخيرية بقيمة 7 مليون دولار، ومشروع وحيد في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ بقيمة 16 مليون دولار.

وتضم قائمة الدول المستقبلة لمشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كل من: نيكاراجوا، هندوراس، موريتانيا، السنغال، جامبيا، المغرب، الجزائر، النيجر، بوركينا فاسو، الصومال، نيجريا، بنين، الكاميرون، غانا، الجابون، زامبيا، موريشيوس، القمر المتحدة، تنزانيا، كينيا، اثيوبيا، جيبوتي، اريتريا، جنوب السودان، السودان، تشاد، اليمن، فلسطين، سوريا، الأردن، العراق، لبنان، كازخستان، قيرغيستان، طاجكستان، أفغانستان، باكستان، ميانمار، بنجلاديش، الهند، سري لانكا، المالديف، تايلاند، اندونيسيا، الفلبين، اليابان، الصين، بولندا، وألبانيا.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع 144 شريك منفذ، وذلك في إطار الحفاظ على ريادة المركز في عمليات الإغاثة والأعمال الإنسانية على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة.