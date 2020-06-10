بشائر الخير.. "عزل إسنا" يسجل عاشر حالة ولادة لمصابة بكورونا

كشف مصدر طبي بمستشفى العزل الصحي في إسنا بمحافظة الأقصر، عن نجاح الفريق الطبي، اليوم الأربعاء، في إجراء عاشر عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، في سابقة فريدة من نوعها.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن عملية الولادة كانت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

يذكر أن مستشفى العزل الصحي بإسنا، صنف كأكثر مستشفى إعلانا للمتعافين من فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، حيث سجل 570 حالة شفاء من الفيروس.