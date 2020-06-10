طورها السيسي.. 10 معلومات عن الأقصر الجديدة مع قرب تنفيذها

أعلن المهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، قرب اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة على مساحة 9600 فدان، وفقا للقرار الجمهوري 356 لسنة 2018.

"الوطن" استعرضت أهم المعلومات عن المدينة الجديدة والتي تنتظر التنفيذ الفعلي بمجرد الانتهاء من التصميمات الإنشائية.

1- تأسست مدينة الأقصر الجديدة بقرار جمهوري رقم 55 بتاريخ 24 فبراير لسنة 2010 من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، القاضي بإنشاء مدينة الأقصر الجديدة ، وما زالت المدينة حتى الآن في طور الإنشاء.

2- مساحتها عند صدور القرار بإنشائها عام ٢٠١٠ بلغت ٨٩٧٦.٧٥ فدان؛ أي ٣٦.٣٢ كم2.

3- تقع المدينة على الشاطئ الشرقي لنهر النيل يخترقها طريق (الأقصر/قنا الصحراوي) من الجانب الغربي والجنوبي من المدينة، وتقع على بعد ٣.٥ كم جنوب شرق مدينة الأقصر الحالية وعلى بعد ٣ كم من طريق (مصر / أسوان الزراعي).

4- تقع على بعد ١٤كم من مطار الأقصر الدولي (الطريق المقترح) ، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر، وتبعد عن مدينة طيبة الجديدة حوالي ١٤.٨ كم، ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة ٢٠٠ ألف نسمة.

5- من المفترض أن تساهم المدينة الجديدة في حل نسبة كبيرة من مشاكل الإسكان الموجودة بجميع أنحاء المحافظة، مع توفير عدد كبير من فرص العمل لدى شباب المحافظة وذلك طبقاً للمشاريع الخدمية والمصانع المقرر إنشاؤها بها.

6- الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الأقصر الجديدة ليس التوسع العمرانى، ولكن الربط ما بين مركز ومدينة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة بحيث تكون حلقة الوصل بينهما من خلال جعلها قاعدة تجميع اقتصادية.

7- تصميم مخطط المدينة ويشمل تنفيذ المرحلة العاجلة وهي منطقة سكنية كاملة تشمل إسكان اجتماعي مميز، ومنطقة ترفهية ومناطق رياضية شاملة تقدم الخدمات، فضلا عن إنشاء متحف سياحي مفتوح للعمل على جذب السياحة الليلة.

8- تشتمل على مركز علاجي عالمي وجامعة متخصصة ومراكز دراسات ومركز تدريب مجهز على مستوى عالي، كما سيتم تجهيز المدينة لتصبح المدينة الأولى على مستوى الجمهورية لاستقبال السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز ترفيهية.

9- في فبراير من عام 2018 أعلن الدكتور محمد بدر – محافظ الأقصر السابق – موافقته على تصعيد الطلب المقدم من النائب الطيري حسن عبده عن دائرة مركز الأقصر بشأن تعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر الجديدة للجهات المعنية لإعادة ترسيم حدود المدينة، وذلك نزولاً على رغبة الأهالي ممن يعملون بالزراعة؛ حيث دخل ما يقرب من 5 آلاف فدان من أراضيهم الزراعية بترسيم حدود المدينة الجديدة.

10- في نفس العام وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة ٩٦٧٥.٤٣ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة الأقصر الجديدة”، مع إلغاء القرارات السابقة والتي تضمنت تخصيص ٨٩٧٦.٧٥ فدان .