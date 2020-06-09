رفع 67 طن مخلفات بقرى مركز إسنا جنوب الأقصر

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة نظافة وإشغالات مساء اليوم الثلاثاء، بشوارع المدينة من أبرزها منطقة الاسطبل وبجوار مدرسة عبد المنعم رياض، وخلف الطحن طريق عزبة الخزان وموقف الشرق بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة.

أسفرت الحملة عن رفع أكثر من 50 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وأيضا تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وأسفل البلدورات ورش الشوارع، بجانب تفريغ حاويات النظافة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية بحملة نظافة اليوم أسفرت عن رفع 8 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالقرية 1 والقرية الوسطى بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية كومير، اليوم، بحملة نظافة استهدفت الطريق العام بقرية العضايمة وكوميروتمكنت من رفع المخلفات الصلبة والاتربة وتسوية وتمهيد الشارع ورفع التركمات من الطريق العام والطرق الجانبية وتفريغ الحاويات.

وأسفرت حملة أخرى بقرية الشغب عن رفع 9 طن من الأتربة والمخلفات الصلبه بقرية الدبابية وقرية الشغب بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.