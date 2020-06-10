في 56 يوما.. صوامع وشون الدقهلية تستقبل 187 ألف طن قمح

ارتفعت حصيلة ما استقبلته صوامع وشون الدقهلية من الموردين للقمح المحلي إلى 186 ألف و717 طنًا، وذلك في مدة بلغت 56 يومًا منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 186717 طنًا، منذ بدء التوريد حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلى 3 جهات مسوقة.

وأشار إلى توريد 38 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و120 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و28 ألف طن لصوامع البنك الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل إجمالي ما تم توريده خلال 56 يومًا.

من جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، إنه يتم استلام محصول القمح يوميًا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.