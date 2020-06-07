ارتفاع حصيلة توريد القمح لصوامع وشون الدقهلية لأكثر من 186 ألف طن

ارتفعت حصيلة ما استقبلته صوامع وشون الدقهلية من الموردين للقمح المحلي إلى 186 ألف و307 أطنان من إنتاج موسم 2020 وذلك في مدة بلغت 53 يوما منذ بدء الموسم في منتصف شهر أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 186307 طن، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلي 3 جهات مسوقة، فتم توريد 38 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و 120 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و 28 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري مشيرا إلي أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 53 يوما.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.