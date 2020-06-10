عزل 77 موظفا بالمترو بعد الاشتباه في إصابتهم بكورونا

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن عزل نحو 77 موظفا من الشركة، بينهم سائقين وصرافين تذاكر وعمال، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنّ المشتبه فيهم تم عزلهم بمستشفي السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، والبعض الآخر تم عزله منزليا، وحالة الجميع مستقرة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّه جرى عمل خطة لتعقيم وتطهير بوابات الدخول والخروج من وإلى المحطات، وأجهزة كشف المفرقعات على مداخل المحطات، وتعقيم القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، وتطهير المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين، للوقاية من كورونا، موضحا أنّ الشركة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأوضح المصدر، أنّ حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا أن جميع الركاب ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وهناك غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، إضافة لعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات، للحفاظ على أرواح الركاب.