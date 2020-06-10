نائبة تنتظر المسحة الرابعة للتبرع ببلازما الدم: إحنا في حرب مع كورونا

قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب، إنّه تنتظر نتيجة المسحة الرابعة، لتبدأ على الفور إجراءات سحب عينة الدم للتبرع بالبلازما، مساهمة منها في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت النائبة، لـ"الوطن": "نحن في حرب مع الفيروس، من يستطيع المساهمة بأي شيء لإنقاذ حياة مريض، يجب أن يفعل ذلك ودون تردد، فهو واجب إنساني قبل أن يكون واجبا وطنيا"، موضحة أنّ عملية التبرع ستتم خلال الساعات المقبلة.

وناشدت النائبة، المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم، لتوفيرها لمستشفيات العزل للمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا؟

وعن تعافيها من الإصابة بالفيروس، قالت النائبة: "أنا بخير الآن بعد رحلة من التعب الشديد والوهن أصابت جسدي، لكن إيماني بالله وابتلائه كان الداعم الحقيقي في رحلة المرض.

وطالبت النائبة، المواطنين، بالتباعد الاجتماعي والحرص على سلامتهم، كي لا يصابوا بالفيروس.