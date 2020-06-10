الذهب يواصل ارتفاعه عالميا مع انحسار زخم الاتجاه الصعودي لأسواق الأسهم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل انحسار زخم الاتجاد الصعودي لأسواق الأسهم العالمية، وترقب المستثمرين نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة المزيد حول أداء الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة تداعيات كورونا السلبية.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 1725 دولار للأوقية، في حين صعد سعر التعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية، بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال أمس الثلاثاء.

وانحسر زخم مكاسب أسواق الأسهم العالمية بعدما كانت بلغت أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم التوجه العالمي لتخفيف قيود الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الاتجاه الصعودي اللافت للبورصات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة قد يكون في طريقه للانتهاء في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في كثير من الدول.

في سياق آخر، يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سوف يستمر لمدة يومين وينتهي بإعلان بيان السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم ، وسط توقعات بتكرار المركزي الأمريكي التزامه بشراء كميات غير محدودة من الأصول.