ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 768 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية والمحلية، حيث سجل عيار 21 مبلغ 768 جنيهًا، مقابل 766 جنيهًا في التعاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيهان، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 875 و878 نيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 766 و768 جنيها، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 657 إلى 659 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و144 جنيها.