محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات القوصية والحميات لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستشفيات القوصية المركزي وديروط المركزي وحميات ديروط؛ للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية.

بدأت الجولة بمستشفى حميات ديروط ثم مستشفى ديروط المركزي تلاها مستشفى القوصية المركزي، حيث تفقد بعض الأقسام والمعامل والاستقبال وحجرة الأشعة بهم؛ للاطمئنان على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المرضى والمرافقين لهم.

والتقى المحافظ بمديري ونواب تلك المستشفيات ومسؤولي المخزون الطبي والطب الوقائي وعدد من الأطباء المشرفين على التعامل مع حالات الاشتباه، واستمع إلى إمكانات كل مستشفى وأقسامها والخدمات الصحية المقدمة بها وخطة العمل وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتحديد خط سير لهم منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليا وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.