محافظ أسيوط: مواصلة متابعة المشروعات ورفع الاشغالات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات متابعة المشروعات التنموية والانتاجية بالمحافظة وبصورة مفاجئة للوقوف على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع المشروعات.

وشدد على ضرورة، رفع كافة الاشغالات والمخالفات من الشوارع والميادين وتكثيف الحملات اليومية لرش وتطهير جميع الأماكن والقرى التي تظهر بها حالات اصابة بفيروس كورونا فضلًا عن حملات التطهير لجميع الشوارع والميادين والمصالح ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصرى بجميع المراكز وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لتفقد بعض المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الإنتاج والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير والتأكيد على ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على تلك الأماكن رافقه خلالها المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والشاذلي محمد مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

استكمل السكرتير المساعد جولته بترأس حملة تموينية مكبرة بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمشاركة الصحة والتموين والبيئة والمتابعة استهدفت رفع كافة الاشغالات بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية وتحرير محاضر للمخالفين ورفع تجمعات القمامة والمخلفات من على جانبى الطريق.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.