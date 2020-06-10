مصر تحدد 4 نقاط أساسية في مفاوضات سد النهضة

ذكرت وزارة الموارد المائية والري أنّه بعد مرور 3 أسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، انعقد أمس 9 يونيو 2020 اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين "الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

أوضحت الوزارة أنّه من الصعب وصف الاجتماع بأنّه كان إيجابيا، أو وصل لأي نتيجة تذكر، إذ ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.

وتابعت أنّ المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد بشأن القضايا كافة، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الاثيوبي، والجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في يوليو 2020.

وأكدت مصر ثوابت الموقف المصري في هذا الشأن، والتي تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنّها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق، وأنّ مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.

وطالبت مصر أن يكون دور المراقبين كمسهلين، وأنّ فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل للاتفاق الكامل للملء والتشغيل، وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين اليوم.