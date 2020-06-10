"إسكان البرلمان":عقد جلسات حوار مجتمعى لمتضررى محور ترعة الزمر

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوزارة أرسلت التقرير الخاص بمحور شارع ترعه الزمر، وذلك بناء على طلب اللجنة عقب تنظيمها زيارة للموقع قبل عيد الفطر.

وأوضح حمودة، أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة التقرير بالتفصيل، بالإضافة للاستماع لعدد من المتضررين من الأهالى، وذلك من خلال عقد عدد من جلسات الاستماع للوقوف على كافة التفاصيل، بالإضافة لاستدعاء كافة الجهات المعنية للوصول لحلول مرضية وإعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الوفد البرلمانى الذى زار الموقع طلب من المحافظة رُخص العقارات المتضررة، رسم يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم و العمارات المطلة وابعادها وبعدها عن المسار، تطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور، اشتراطات البناء للعمارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة، والقيمة السوقية للعقارات فى تلك المنطقة.

واستطرد حمودة، أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهازالتعمير، الوقوف على موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، مبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، كيفية تلافى المشاكل الحالية فى المراحل المقبلة والبدائل المختلفة، تحديد المسارات المرورية أسفل الكباري بمنطقة العمرانية، الاحتياطات التى سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور، والعوائق التي واجهت المشروع فى المرحلة السابقة والحلول التى تم اتخاذها.