الغد: قانون مجلس النواب يوسع تمثيل المعارضة والنهوض بالأحزاب

أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن البرلمان حقق توازن كبير بين جميع القوى السياسية من خلال قوانين الانتخابات التى تعتمد على إجراءها بالتساوي بين القائمة المطلقة والنظام الفردي، لضمان تمثيل الأحزاب الصغيرة داخل المجالس النيابية.

وقال موسى لـ"الوطن"، أن النظام الانتخابي الذي اعتمده مجلس النواب في القانون يعمل على توسّع تمثيل المعارضة داخل المنظومة التشريعية المقبلة، ويعطي فرصة لكل حزب لطرح برنامجه على المواطنين.

وأضاف أن الأحزاب لديها فرصة كبيرة في انتخابات البرلمان المقبلة وعليها السعي لتشكيل تحالفات انتخابية تمكنها من التحرك في الشارع، وكسر حالة الجمود الذي تعاني منه الحياة السياسية، منوها إلى أنه لا داعي للجدل حول النظام الانتخابي لأنه جاء بعد توافق كبير حوله خلال الفترة الماضية.

وأكد موسى أن الاجتماعات التى عقدت خلال الفترة الماضية بمشاركة كل الأحزاب للتوافق حول قوانين الانتخابات والنظام الأمثل لها، انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات بالتساوي بين الفردي والقائمة المغلقة، وأن حزبين العدل والمصري الديمقراطي فقط هما من طالبا بأن تكون نسبية، مشيرا إلى أن الهدف من القائمة المطلقة تشجيع الأحزاب على امتلاك قواعد جماهيرية.