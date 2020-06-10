"لجنة إدارة كورونا" بأسيوط تتعامل مع 390 شكوى خلال 10 أيام

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا والتي شكلتها بالمحافظة، تعاملت مع 390 شكوى، خلال 10 أيام، من خلال الخطوط الساخنة التي أعلن عنها.

وأكد المحافظ التدخل العاجل في 180 شكوى، كانت تحتاج للتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها وعمل التحاليل الطبية والفحوصات؛ لبعضها وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة، وصرف الأدوية لبعض حالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء، كما نقلت بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات، وفقًا للتنسيق مع إدارة الطوارئ بمديرية الصحة.