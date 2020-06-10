المؤتمر: لدينا مفوضية تتلقى طلبات الترشح للاستحقاقات الانتخابية

قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب مستعد لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية من خلال كوادر قادرين على المنافسة بقوة على مقاعد المجالس المنتخبة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المحليات.

وأضاف مقلد لـ "الوطن"، أن الحزب يستعد لهذه الانتخابات منذ فترة من خلال تدريب وتأهيل الشباب والمرأة على العمل السياسي، ولديه مفوضية الانتخابات برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب المسؤولة عن تلقي طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب.

وتابع أن هذه المفوضية تلقت خلال الفترة الماضية العديد من طلبات الراغبين في الترشح وحين الانتهاء من تلقي هذه الطلبات سيتم فرزها وفق شروط حددها الحزب في المرشح من بينها مدى شعبيته وتأثيره في دائرته الانتخابية وحسن السمعة ومدى قدرته على العمل السياسي والتطوعي.

وعن إمكانية دخول الحزب في تحالفات انتخابية، أكد مقلد أن الحزب ينتظر إقرار قوانين الانتخابات بشكل نهائي من قبل البرلمان وبعدها سيدرس شكل التحالف الذي يخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية.