أول أفلام الصيف.. طرح The Broken Heart Gallery في يوليو المقبل

يبدو أن فيلم The Broken Heart Gallery، سيكون أول الأفلام التي ستعرض في فترة الصيف، وهو أحد إصدارات شركة "سوني"، ومن المقرر طرحه في السينما يوم 10 يوليو. وذلك قبل أسبوع من افتتاح فيلم Tenet لكريستوفر نولان.

الفيلم من تأليف وإخراج ناتالي كرينسكي، وبطولة مولي جوردون، داكري مونتغمري، فيليبا سو، وإنتاج ديفيد جروس، ومنج تنفيذي سيلينا جوميز.

يذكر أن العودة لفتح دور عرض السينما بدأت تدريجيا، وذلك منذ إغلاقها بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت ولاية كاليفورنيا، عن فتحها، ولكن بشروط صارمة.

بدأت دور السينما في ألمانيا، إعادة فتح أبوابها مرة أخرى، وذلك في عدد من المناطق منها هيسن، ساكسونيا، شيليسفيج، هولشتاين، وغيرها، ولكن بقواعد تفرض على الجميع.