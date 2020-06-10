خلال 48 ساعة.. ضبط 620 قضية تلاعب فى أسعار السجائر

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.. فقد واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية..

ونجحت خلال 48 ساعة فى ضبط (عدد 620 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول ، تهرب من سداد الرسوم الجمركية") بإجمالى مضبوطات (364033 عبوة سجائر )..

وذلك على النحو التالى :

عدد (18) قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات (264259عبوة سجائر).

عدد ( 26 ) قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات (3579 عبوة سجائر) .

عدد (576) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات (96195 عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.