تحرير 167 محضرا خلال حملات على صيدليات بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة.

ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر مايو الماضي، حملات للمرور والتفتيش المفاجئ على 541 من الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن الأدوية الخاصة.

وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي حُررت للصيدليات المخالفة 167 محضرًا، حيث حُرر 40 محضرًا للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير، وبلغت عدد المذكرات المرفوعة بالغلق الإدارى 42 مذكرة، فيما حُررت 5 محاضر للمؤسسات الصيدلية لأسباب أخرى كتنفيذ لقرار النيابة العامة، ومحاضر فض أختام، ومخالفة يافطة.

وبلغ عدد المحاضر التى حُررت لمؤسسات صيدلية لوجود أدوية مهربة بها 88 محضرًا، ووصل عدد المؤسسات الصيدلية التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص إلى 15 مؤسسة، أما المؤسسات التي تم ترخيصها فبلغت 15 مؤسسة.