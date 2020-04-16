إغلاق 3 صيدليات مخالفة في حملة على سوق الدواء بالبحر الأحمر

قامت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، بحملة صحية على الصيدليات لضبط سوق الدواء، بالتنسيق مع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وأسفرت عن غلق ثلاث صيدليات مخالفة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة الصحية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية مكبرة لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بمدينة سفاجا .

أشارت هدي المغربي "رئيس المدينة" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الحملة قامت بالمرور على 11 صيدلية، وتم إغلاق صيدليتين لعدم وجود صيدلي، وإغلاق صيدلية لعدم وجود ترخيص.

وتم التأكد خلال الحملة من توافر الكمامات والجونتيات والكحول والتأكد من تصريح وزارة الصحة على العبوات.

وأشارت المغربي، أن الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسواق للتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.