محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محور جسر السويس

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير محور جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان ألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة.

كما أجرى جولة بمحوري عبدالعزيز فهمي والحجاز وشارعي المنتزة ومحمد فريد بالنزهة، لمتابعة الأعمال التي تجريها المحافظة، في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية.

شارك في الجولة إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة.