رجاء الجداوي بالعناية المركزة لليوم التاسع.. ومصدر: صحتها تتحسن ببطئ

قال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة الإسماعيلية، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتشهد تحسنا بطيئا، لافتا إلى أنها ما زالت بغرفة العناية المركزة وتخضع لجهاز التنفس الصناعي.

وأشار المصدر إلى أن رجاء الجداوي تقيم بالعناية المركزة لليوم التاسع على التوالي، لافتا إلى أنها تحتاج بعض الوقت لنقلها إلى غرفة الرعاية العادية لحين تحسن حالتها.

وكانت انخفضت درحة حرارة الفنانة رجاء الجداوي إلى 37 درجة مئوية مقابل 39، كما جرى حقنها ببلازما المتعافين على جرعتين يومي السبت والأحد الماضين بحسب بروتوكول لجنة وزارة الصحة.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي، دخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية 27 رمضان الماضي، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.