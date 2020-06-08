تفاصيل 16 يوما للفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبو خليفة

مازالت الفنانة رجاء الجداوى تمكث بغرفة العناية المركزة بالدور الأول بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي لليوم السابع على التوالي، واليوم السادس عشر منذ دخولها المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف أطباء بمستشفى أبوخليفة أن حالة الفنانة مستقرة من أمس الأحد، بعد حقنها بالجرعة الثانية من بلازما المتعافيين من الفيروس، بحسب بروتوكول اللجنة العليا لفيروس كورونا بوزارة الصحة.

وتوقع الأطباء تحسن حالة الفنانة خلال الـ48 ساعة المقبلة، ونقلها إلى غرفة عناية عادية لمتابعة باقي علاجها، والاستعداد لعمل مسحة طبية لمعرفة إن كانت إيجابية أم سلبية.

وأشار الأطباء إلى أن المسحة الطبية لن يتم إجرائها الآن على الأقل، ولكن بعد نقلها إلى العناية العادية بفترة، حيث مازالت على جهاز التنفس الذي يمرر الهواء إلى الرئتين عن طرق الفم أو الأنف، وليس عن طريق أنبوبة بالحنجرة.

وأوضح الأطباء أن درجة الحرارة مستقرة عند 37 درجة منذ أول أمس، وكذلك الأمر لنسبة لأكسجين في الدم حيق يتمتع بوضع طبيعي، مشيرين إلى أن الفنانة تعي تمامًا الأجواء من حولها بشكل جيد.

وكانت الفنانة رجاء الجداوى قد دخلت مستشفى العزل بأبوخليفة منذ 16 يومًا، نتيجة ارتفاع درجة حرارتها وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليها، بعد إيجابية أول تحليل لها في 27 مايو الماضي، حيث حُجزت بغرفة عناية عادية بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي.

وفي يوم الثلاثاء الماضي تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، وارتفعت درحة حرارتها إلى 39 درجة مئوية، وعانت من قلة نسبة الأكسجين في الدم، مع عدم انتظام النبض، وآلام فى الصدر، وضيق شديد فى التنفس، ومن ثم وُضعت على جهاز التنفس لتوفير الهواء اللازم لها.

وفي يوم السبت والأحد الماضيين، حُقنت الفنانة ببلازما المتعافين من الفيروس، لتتحسن حالتها.