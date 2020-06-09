محافظ الشرقية يتفقد تطوير الطريق الدائري منيا القمح بتكلفة 20 مليون

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الخدمية.

تفقد المحافظ أعمال رصف وإزدواج الطريق الدائري بمنيا القمح بطول 2.5 كم ذهاباً وإياباً وبتكلفه 20 مليون جنيه ، ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ،ومنيا القمح وبنها وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتوفيراً للوقت والجهد علي المسافرين من وإلى المحافظة.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروع والدقة في التنفيذ.

كما قام المحافظ بتفقد عدد من الطرق بداية بطريق ميدان الشهيد أحمد المنسي والممتد حتى مزلقان الإكيابي بالاتجاهين بعرض ١٢ مترا وطول ٥٠٠ متر، وكذلك الطريق من نهاية الطريق الدائري، وصولاً إلى ميدان الشهيد أحمد المنسي بعرض ١٢مترا وطول ٥٠٠ متر.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق ورئيس مجلس مدينة منيا القمح برفع مقايسه لهذه الطرق لرصفها ورفع كفاءتها وتطويرها وتوفير الإعتماد المالي اللازم لذلك.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس مدينة منيا القمح بإعداد الرسومات اللازمة والتواصل مع قطاع الصرف لدراسه إمكانية ردم الرشاح المتواجد بالطريق الممتد من عزبة ابو رشوان وحتى مصنع الغزل والنسيج والذي يصل الطريق الدائري بمدينة الزقازيق لإنشاء طريق جديد وربطه بالطريق القديم وتوسعته ورصفه.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع هيئه المساحة ومديرية الطرق لتنفيذ توسعة مدخل الطريق الدائري اتجاه بنها وحتى النقطه الوسيط بأرض الفدان. فضلاً عن وضع الحواجز الخرسانية على طول الطريق الدائري.

وكلف المحافظ رئيس المركز بالتزامن مع أعمال التوسعة و الرصف القيام بأعمال التشجير والإناره والتجميل بكلا من الطريق الدائري والطرق الأخرى السابق ذكرها.

أوضح المحافظ أن هذه الطرق من شأنها فك الاختناقات المرورية بمدينة منيا القمح وكذلك تسهيل حركة السير ذهابا وإيابا بين محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية لما تمثله هذه الطرق من حلقه وصل بين المحافظات الثلاث.

كما إطمأن المحافظ علي إلتزام العاملين بالمواقع بإرتداء الكمامة الواقية والقفازات أثناء العمل وتطبيق الشركة المنفذة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لتوفير أقصي درجات الحماية للعاملين لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.