تعافي 70 مريضا بكورونا في الشرقية.. وارتفاع الإجمالي لـ257 حالة

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مغادرة 70 متعافيا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مستشفيات العزل بالمحافظة.

وقال شوقي، في بيان، " جرى اليوم خروج 23 حالة للمرة الأولى من مستشفى بلبيس، وحالة من مستشفى أبو كبير، بجانب 13 حالة من مستشفى السعديين المركزي، و3 حالات من مستشفى حميات كفر صقر، و10 حالات من مستشفى الصدر منهم 4 من الفريق الطبي، و20 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق".

وأكمل: " يصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 257 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 126 حالة بعزل الزقازيق، و27 حالة بالصدر، و26 بعزل فاقوس، و3 بحميات الزقازيق، و2 بحميات فاقوس، و9 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و7 بمستشفى الإبراهيمية، و22 بمستشفى السعديين، و10 بمستشفى ههيا، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، و23 بمستشفى بلبيس، وحالة بمستشفى أبو كبير".