‏عربية البرلمان: الأوقاف نجحت في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، نجاح وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله سواء عربيا أو إقليميا أو إفريقيا أو دوليا من خلال حركة الترجمة والنشر وترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة أسبوعيا إضافة إلى رسائل الأوقاف المترجمة والمؤتمرات الدولية إضافة إلى الأكاديمية الدولية للأوقاف ووجود أكثر من 1500 مدرسة قرآنية.

وقال أباظة في بيان له أصدره، اليوم، إنه إذا كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد نجح باحترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تحرير المساجد المصرية من دنس ورجس أصحاب الأفكار الإرهابية والتكفيرية من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة فإنه نجح أيضا في كشف وتعرية هذه الجماعات الشيطانية من خلال مشاركاته الناجحة باسم الدولة المصرية في مختلف المؤتمرات والمنتديات العربية والإقليمية والدولية بصفة عامة، ومن أعلى منبر الشعوب بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف.

وأضاف أن جمعة استعرض وزير الأوقاف رؤية مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي في كيفية المواجهة الشاملة ضد ظاهرة بجميع صوره وأشكاله وأيضا رؤية الرئيس السيسي في ملف تجديد الخطاب الديني.